Çakarlı araçtan sahte TBMM araç giriş kartı çıktı!

Yapılan operasyonda Fatih İlçesi'nde bir ikametgâhta, Meclis İdari Amiri sıfatıyla imza edilmiş beş araca düzenlenen TBMM araç giriş kartı, araç görevlendirme belgesi, dağıtım listesi belgesi ve Meclis İdari Amiri sıfatıyla imza edilen T.C. Cumhurbaşkanlığı fors kartı ele geçirildi. Şüpheli Enes Ö. tutuklandı, Yasin isimli şüpheli ise aranıyor.

İstanbul Sarıyer İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde çakar tertibatlı şüpheli bir araç İstanbul Emniyeti Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından durduruldu. Şüpheli Enes Ö. (25) Emniyet mensuplarına milletvekili sıfatlı "TBMM Araç Giriş Kartı" ve "Araç Görevlendirilme" belgesi ibraz etti. Yapılan incelemede bahse konu evrakların meclisten verilmediği ortaya çıktı.

POLİS KİMLİK KARTI FOTOKOPİSİ YAKALANDI

Şüphelinin verdiği belgeler arasında Mustafa E. ismine düzenlenmiş Polis Kimlik Kartı fotokopisi de ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Polisin yaptığı çalışmanın ardından şüpheli kişi, belgeleri kendisini polis olarak tanıtan Yasin isimli kişiden 7 bin 500 liraya aldığını itiraf etti. Kimliği tespit edilen şüpheli Yasin S. (35) Fatih İlçesi Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan ikametine polis mensupları tarafından operasyon düzenlendi.

BEŞ ARACA SAHTE TBMM GÖREVLENDİRME BELGESİ

İkametgâhta yapılan aramada Meclis İdari Amiri sıfatıyla imza edilmiş beş araca düzenlenen TBMM araç giriş kartı, araç görevlendirme belgesi ve dağıtım listesi belgesi ele geçirildi.

CUMHURBAŞKANI FORS KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca Meclis İdari Amiri sıfatıyla imza edilen T.C. Cumhurbaşkanlığı fors kartı ele geçirildi. Şüpheli Yasin S.'nin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şüpheli Enes Ö. ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.