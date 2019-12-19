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  • 19.12.2019 11:59
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 12:06

Çakarlı araçtan sahte araç giriş kartı çıktı!

Maslak’ta denetim yapan ekipler, şüphelendikleri çakarlı bir aracı durdurunca gerçek ortaya çıktı. Araçta bulunan araç giriş kartı ve araç görevlendirme belgesinin sahte olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü gözaltına alınırken belgenin nereden temin edildiği araştırılıyor.

Çakarlı araçtan sahte TBMM araç giriş kartı çıktı!

Yapılan operasyonda Fatih İlçesi'nde bir ikametgâhta, sıfatıyla imza edilmiş beş araca düzenlenen araç giriş kartı, araç görevlendirme belgesi, dağıtım listesi belgesi ve Meclis İdari Amiri sıfatıyla imza edilen T.C. Cumhurbaşkanlığı fors kartı ele geçirildi. Şüpheli Enes Ö. tutuklandı, Yasin isimli şüpheli ise aranıyor.

İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezi önünde çakar tertibatlı şüpheli bir araç Emniyeti Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından durduruldu. Şüpheli Enes Ö. (25) Emniyet mensuplarına milletvekili sıfatlı "TBMM Araç Giriş Kartı" ve "Araç Görevlendirilme" belgesi ibraz etti. Yapılan incelemede bahse konu evrakların meclisten verilmediği ortaya çıktı.

POLİS KİMLİK KARTI FOTOKOPİSİ YAKALANDI
Şüphelinin verdiği belgeler arasında Mustafa E. ismine düzenlenmiş Polis Kimlik Kartı fotokopisi de ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı. Polisin yaptığı çalışmanın ardından şüpheli kişi, belgeleri kendisini polis olarak tanıtan Yasin isimli kişiden 7 bin 500 liraya aldığını itiraf etti. Kimliği tespit edilen şüpheli Yasin S. (35) Fatih İlçesi Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan ikametine polis mensupları tarafından operasyon düzenlendi.

BEŞ ARACA SAHTE TBMM GÖREVLENDİRME BELGESİ
İkametgâhta yapılan aramada Meclis İdari Amiri sıfatıyla imza edilmiş beş araca düzenlenen TBMM araç giriş kartı, araç görevlendirme belgesi ve dağıtım listesi belgesi ele geçirildi.

CUMHURBAŞKANI FORS KARTI ELE GEÇİRİLDİ
Ayrıca Meclis İdari Amiri sıfatıyla imza edilen T.C. Cumhurbaşkanlığı fors kartı ele geçirildi. Şüpheli Yasin S.'nin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Şüpheli Enes Ö. ise adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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