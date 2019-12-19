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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 10:26

Son dakika: 'da kritik temas! Başkan Erdoğan, Ruhani ile bir araya geldi

Son dakika haberine göre Başkan Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu 'da, ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'dan Malezya'da kritik temas!

Son dakika haberine göre Başkan ile 'da bir araya geldi.

ÖĞLE YEMEĞİNDE BULUŞTULAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah tarafından devlet ve hükümet başkanları ile Kuala Lumpur Zirvesi misafirleri onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

Zirvesi'nin yapıldığı Kuala Lumpur Konferans Merkezi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'a yemekte eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemek öncesinde, Malezya Kralı Sultan Abdullah, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile Kuala Lumpur Zirvesi'nin sergi alanını gezdi.

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