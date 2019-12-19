Başkan Erdoğan’dan, siyasette yeni oluşum girişimlerine çarpıcı gönderme: Herkes yoluna



GÖZÜ VAR GÖRMÜYOR

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İncirlik için "itidal" çağrısına sert cevap verdi: Bunlara kalsa terörle mücadelede de itidal tavsiye edecekler... Yapılanları görmüyor. Bakar kör...

Cenevre 'de gazetecilerin sorularını cevapladı:AK Parti bir çınar, yapraklar hazan mevsiminde dökülür. Bizim hazan mevsimimiz yok, devam ediyoruz. Herkes yoluna.Bize itidali (İncirlik) nerede tavsiye edeceğini iyi düşünsün. Gerekirse, hem İncirlik'i hem de Kürecik'i kapatırız. Gözü var görmüyor, bakar kör. Bunlara kalsa terörle mücadelede de itidal tavsiye edecekler.Bizim için beka meselesi. SİHA'larımız Geçitkale'de, gerekirse sayılarını artırırız. Sevr Anlaşması'nı ters köşe yaptık.Kaddafi döneminde bir adım atıldı ama ömrü vefa etmedi. Berlin süreci bile Hafter'i kabul etmiyor.Tarihe, "Mülteciler şehrini Türkiye kurdu" diye geçeceğiz. Destek için "Biz varız" diyen çıkmadı.Çevre tehdidini ortadan kaldıracağız. Independenta faciası, yalılara çarpan gemiler. Bu mu çevre katliamı, yoksa bu tehlikelerden arındırılmış bir kanal mı?Muhalefetin başındaki zatın yaklaşımı samimi değil. Bizim bu yatırımlardan geri adım atmamız söz konusu değil. Durdurmak yok, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.: Bunu duyduğumda genel müdürü aradım. "Gündeme geldi ama düşünmüyoruz" dedi.Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed 'i kabul etti. İki ülke arasında 15 anlaşma imzalandı.