Başkan Erdoğan’dan, siyasette yeni oluşum girişimlerine çarpıcı gönderme: Herkes yoluna

AK Parti bir çınar. Yapraklar hazan mevsiminde dökülür ama bizim hazanımız yok.
Daha önce de gördük. Kaçının ismini hatırlarsınız? Bunlarla meşgul değiliz.
Akdeniz beka meselemiz. SİHA'larımız Geçitkale'de. Sevr'i ters köşe yaptık.
Libya'yla ilgili bazı çalışmalarımız var. Her türlü hazırlığımız tamam.
Kanal İstanbul'u birileri istemiyor diye durduramayız.
(Ziraat Bankası'nın, Simit Sarayı'nı alacağı iddiası) Asla tasvip etmem.
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'de gazetecilerin sorularını cevapladı:
YENİ SİYASİ OLUŞUMLAR: AK Parti bir çınar, yapraklar hazan mevsiminde dökülür. Bizim hazan mevsimimiz yok, devam ediyoruz. Herkes yoluna.
KILIÇDAROĞLU'NA: Bize itidali (İncirlik) nerede tavsiye edeceğini iyi düşünsün. Gerekirse, hem İncirlik'i hem de Kürecik'i kapatırız. Gözü var görmüyor, bakar kör. Bunlara kalsa terörle mücadelede de itidal tavsiye edecekler.
DOĞU AKDENİZ: Bizim için beka meselesi. SİHA'larımız Geçitkale'de, gerekirse sayılarını artırırız. Sevr Anlaşması'nı ters köşe yaptık.
LİBYA MUTABAKATI: Kaddafi döneminde bir adım atıldı ama ömrü vefa etmedi. Berlin süreci bile Hafter'i kabul etmiyor.
GÜVENLİ BÖLGE: Tarihe, "Mülteciler şehrini Türkiye kurdu" diye geçeceğiz. Destek için "Biz varız" diyen çıkmadı.
KANAL İSTANBUL: Çevre tehdidini ortadan kaldıracağız. Independenta faciası, yalılara çarpan gemiler. Bu mu çevre katliamı, yoksa bu tehlikelerden arındırılmış bir kanal mı?
ŞEHİR HASTANELERİ: Muhalefetin başındaki zatın yaklaşımı samimi değil. Bizim bu yatırımlardan geri adım atmamız söz konusu değil. Durdurmak yok, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.
SİMİT SARAYI İDDİASI: Bunu duyduğumda genel müdürü aradım. "Gündeme geldi ama düşünmüyoruz" dedi. İflasa giden bir şirketi kamu bankasının satın almasını asla tasvip etmem...
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul etti. İki ülke arasında 15 anlaşma imzalandı.
Daha önce de gördük. Kaçının ismini hatırlarsınız? Bunlarla meşgul değiliz.
Akdeniz beka meselemiz. SİHA'larımız Geçitkale'de. Sevr'i ters köşe yaptık.
Libya'yla ilgili bazı çalışmalarımız var. Her türlü hazırlığımız tamam.
Kanal İstanbul'u birileri istemiyor diye durduramayız.
(Ziraat Bankası'nın, Simit Sarayı'nı alacağı iddiası) Asla tasvip etmem.
GÖZÜ VAR GÖRMÜYOR
Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İncirlik için "itidal" çağrısına sert cevap verdi: Bunlara kalsa terörle mücadelede de itidal tavsiye edecekler... Yapılanları görmüyor. Bakar kör...
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'de gazetecilerin sorularını cevapladı:
YENİ SİYASİ OLUŞUMLAR: AK Parti bir çınar, yapraklar hazan mevsiminde dökülür. Bizim hazan mevsimimiz yok, devam ediyoruz. Herkes yoluna.
KILIÇDAROĞLU'NA: Bize itidali (İncirlik) nerede tavsiye edeceğini iyi düşünsün. Gerekirse, hem İncirlik'i hem de Kürecik'i kapatırız. Gözü var görmüyor, bakar kör. Bunlara kalsa terörle mücadelede de itidal tavsiye edecekler.
DOĞU AKDENİZ: Bizim için beka meselesi. SİHA'larımız Geçitkale'de, gerekirse sayılarını artırırız. Sevr Anlaşması'nı ters köşe yaptık.
LİBYA MUTABAKATI: Kaddafi döneminde bir adım atıldı ama ömrü vefa etmedi. Berlin süreci bile Hafter'i kabul etmiyor.
GÜVENLİ BÖLGE: Tarihe, "Mülteciler şehrini Türkiye kurdu" diye geçeceğiz. Destek için "Biz varız" diyen çıkmadı.
KANAL İSTANBUL: Çevre tehdidini ortadan kaldıracağız. Independenta faciası, yalılara çarpan gemiler. Bu mu çevre katliamı, yoksa bu tehlikelerden arındırılmış bir kanal mı?
ŞEHİR HASTANELERİ: Muhalefetin başındaki zatın yaklaşımı samimi değil. Bizim bu yatırımlardan geri adım atmamız söz konusu değil. Durdurmak yok, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.
SİMİT SARAYI İDDİASI: Bunu duyduğumda genel müdürü aradım. "Gündeme geldi ama düşünmüyoruz" dedi. İflasa giden bir şirketi kamu bankasının satın almasını asla tasvip etmem...
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'i kabul etti. İki ülke arasında 15 anlaşma imzalandı.
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