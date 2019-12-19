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  • 19.12.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 11:52

Bakan Albayrak 'daki zirveyi böyle değerlendirdi

Bakan Albayrak, 'dan yaptığı açıklamada " Zirvesi'nin açılışında Sn. Cumhurbaşkanımız bir kez daha İslam dünyasının huzuru için alınması gereken sorumluluğu hatırlattı." dedi.

Bakan Albayrak kritik zirveyi böyle değerlendirdi
Hazine ve Maliye Bakanı , hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'den sonra geldiğimiz 'da Sn. Cumhurbaşkanımızın Başbakan Sn. Mahathir Muhammed ile gerçekleştirdikleri görüşmeye katıldık. Zirvesi'nin açılışında Sn. Cumhurbaşkanımız bir kez daha İslam dünyasının huzuru için alınması gereken sorumluluğu hatırlattı.


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