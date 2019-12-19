Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Cenevre'den sonra geldiğimiz Malezya'da Sn. Cumhurbaşkanımızın Başbakan Sn. Mahathir Muhammed ile gerçekleştirdikleri görüşmeye katıldık. Kuala Lumpur Zirvesi'nin açılışında Sn. Cumhurbaşkanımız bir kez daha İslam dünyasının huzuru için alınması gereken sorumluluğu hatırlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.