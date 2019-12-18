Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.12.2019 12:26
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 15:06

’dan ’e zor soru

Baykar Teknik Müdürü , kendisini hedef alan ’li ’e hesabından yanıt verdi. Bayraktar, “Milletimize hizmet için ekibimizle 15 yıldır SİHA üretiyoruz Şimdi Akıncı geliyor sonra da insansız savaş uçağı inşallah. Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?” ifadelerini kullandı.

'de savunma ve terörle mücadelede devrim niteliğinde projeleri hayata geçiren Baykar'ın Teknik Müdürü , kendisini hedef alan açıklamalarından dolayı Grup Başkanvekili 'e hesabından cevap verdi.



Bayraktar, "Milletimize hizmet için ekibimizle 15 yıldır S/İHA üretiyoruz Şimdi Akıncı TİHA geliyor sonra da insansız savaş uçağı inşallah. Milletin vekili sıfatlı birisi terörle mücadelede ve teknolojik gelişmede ülkemizde çığır açan bu işten neden rahatsız olur?" dedi.

AKINCI TİHA GELİYOR
Bayraktar'ın mesajında belirttiği Akıncı 'nın (Taarruzi ) 2021'de göreve başlaması planlanıyor. 12 metre uzunluğunda, 20 metre kanat açıklığındaki Akıncı havadan havaya füze atabilme kapasitesine sahip. 24 saat havada kalabilen ve 12 bin kilometre yüksekliğe çıkabilen AKINCI, 5.5 ton ağırlığında. Akıllı radar ve elektronik harp sistemlerini de barındıran Akıncı'nın 2021'de göreve başlaması amaçlanıyor.

HALUK BAYRAKTAR: YILDIRAMAZSINIZ!
Baykar'ın Genel Müdürü da Twitter hesabı üzerinden Özgür Özel'e sert tepki gösterdi

Haluk Bayraktar paylaşımında, "Normal şartlarda havacılıkta uçabilmek için aerodinamik sürtünme kuvvetini yenmeniz gerekir. Ama Türkiye'de uçabilmek için önce bu mandacı zihniyeti yenmeniz gerekiyor. Biz bu zihniyetle mücadele ede ede bu noktaya geldik. Yıldıramazsınız!" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSelçuk Bayraktar’dan Özgür Özel’e zor soru
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri