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  • 18.12.2019 12:10
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 12:18

Karlov suikastında dikkat çeken STV ayrıntısı! Suikastın 3. yılında iddianamede izleri!

Rusya’nın Büyükelçisi Karlov’un öldürülmesi ile ilgili başlatılan soruşturmada aralarında ’in de bulunduğu 28 sanığın yer aldığı iddianame tamamlandı. İddianamede, Karlov inin 6 ay önce planlandığı ifade edildi. İddianamede ayrıca 'nün kapatılan yayın organı Samanyolu TV'de yayınlanan "" isimli dizinin 89. bölümünde soruşturma konusu olayın canlandırıldığı, sergi salonunda bir büyükelçinin öldürülmesi planına açıkça yer verildiği belirtildi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinde, açılış konuşmasını yaptığı sırada silahlı saldırıya uğramasının ardından 3 yıl geçti.

Rus Büyükelçi Karlov, "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere 19 Aralık 2016 Pazartesi günü akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne geldi.

Karlov, saat 19.05'te açılış konuşmasını yaptığı sırada koruması gibi hareket edip arkasına geçen saldırgan Mevlüt Mert Altıntaş tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay yerine sevk edilen özel harekat polisleri de çatışma sonucu saldırganı etkisiz hale getirdi.

Saldırganın İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olduğu ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru olduğu tespit edildi.

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüphelinin yer aldığı iddianame hazırlandı.

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