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  • Son Güncelleme: 06.12.2019 20:26

Twitter'dan paylaştı: Bayraktar AKINCI ilk kez havalandı

Baykar'ın Teknik Müdürlüğü görevini sürdüren , sosyal medya hesabı üzerinden AKINCI 'nın ilk uçuşuna ait görüntüleri paylaştı. Bayraktar, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim..." ifadelerini kullandı.

Baykar'ın Teknik Müdürü , Twitter hesabından AKINCI 'nın ilk uçuş görüntüsünü paylaştı. Bayraktar, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim..." ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın mesajı şöyle:
TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim...

Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu.

Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız.

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