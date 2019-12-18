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  • 18.12.2019 08:59
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 08:59

: merkezli 5 ilde 'den 18 kişi hakkında yakalama kararı

haberi... merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (/) üye oldukları gerekçesiyle 18 kişinin yakalanması için düzenlendi.

5 ilde düğmeye basıldı! 12'si ByLock'çu...
Cumhuriyet Başsavcılığınca /'ye yönelik yürütülen lar kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya ve Elazığ'da aralarında 2 ihraç komiser yardımcısı, 4 eski polis memuru, 1 halen görevde olan polis memuru, 2 öğretmen ve dershane müdürünün olduğu toplam 18 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 12'sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

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