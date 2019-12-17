İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı komando ve jandarma özel harekat timleri tarafından Mardin Derik kırsalına operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonda, 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Terör Aranalar Listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edildi.
IRAK'IN KUZEYİNDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Irak'ın kuzeyinde de terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
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