İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı komando ve jandarma özel harekat timleri tarafından Mardin Derik kırsalına operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda, 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Terör Aranalar Listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Kategoride yer alan sözde GAP-Rıha Fırat Eyalet sorumlusu Karker Deşti kod adlı Servet Demir olduğu tespit edildi.





IRAK'IN KUZEYİNDE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyinde de terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.