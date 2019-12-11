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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 12:16

Son dakika: 'ın 6 ilçesinde terör operasyonu: 17 gözaltı

''ın Dicle, , Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda evlerini, terör örgütü 'nın karargahı olarak kullandırıp, terör örgütüne eleman temini yaptıkları ve örgüte yeni katılanlara İslam dinini karalayıcı ideolojik eğitimler verdiği iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.

'nca yapılan istihbarı çalışmalarla bazı kişilerin evini, terör örgütü 'nın karargahı olarak kullandırıp, dağa eleman temin ettiği ve İslam dinini karalayıcı eğitimler verdiğini tespit etti.

29 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bunun üzerine savcılık talimatıyla Dicle, , Hani, Kocaköy, Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde belirlenen 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, adreslerinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.


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