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Van’da terör operasyonu

Van polisi dün PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Bu kapsamda bir kalleş yakalandı. Teröristin evinde ve üstünde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Van’da terör operasyonu
Van polisi dün PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Bu kapsamda bir kalleş yakalandı. Teröristin evinde ve üstünde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

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