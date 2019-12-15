Van’da terör operasyonu Van polisi dün PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Bu kapsamda bir kalleş yakalandı. Teröristin evinde ve üstünde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Van polisi dün PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yaptı. Bu kapsamda bir kalleş yakalandı. Teröristin evinde ve üstünde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. TÜM MANŞETLER