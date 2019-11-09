Terörü 'Kıran' operasyon

Güvenlik güçleri, sınır içinde de sınır ötesinde de terör örgütlerine geçit vermedi. Dün Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında Şenyayla Bölgesi'nde Kıran- 5 operasyonu başladı. Operasyonun amacı terör örgütünün kış üstlenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek.
9 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Irak'ın kuzeyinde de terör operasyonu vardı. Milli Savunma Bakanlığı, Metina bölgesinde 9 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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