Bugünkü
Takvim

Terörü 'Kıran' operasyon

güçleri, sınır içinde de sınır ötesinde de terör örgütlerine geçit vermedi. Dün Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında 'nde Kıran- 5 operasyonu başladı.

Güvenlik güçleri, sınır içinde de sınır ötesinde de terör örgütlerine geçit vermedi. Dün Diyarbakır-Muş-Bingöl illeri ara hattında 'nde Kıran- 5 operasyonu başladı. Operasyonun amacı terör örgütünün kış üstlenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek.

9 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Irak'ın kuzeyinde de terör operasyonu vardı. , Metina bölgesinde 9 'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTerörü 'Kıran' operasyon
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri