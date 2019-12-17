Günaydın yazarı Ömer Karahan, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanlığı ödülü alan MFÖ'ye başlatılan kara propaganda ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Karahan'ın yazısının o kısmı:
Günaydın yazarı Ömer Karahan, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanlığı ödülü alan MFÖ'ye başlatılan kara propaganda ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Karahan'ın yazısının o kısmı:
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