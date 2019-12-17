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  • Son Güncelleme: 17.12.2019 09:59

Günaydın yazarından 'u eleştirenlere sert tepki: Şakşakçılara linç yok!

Başkan Erdoğan, "Türk pop ve rock müziğinde kültürel kimliğin temsiline verdikleri önem ve kırk yılı aşkın süredir devam ettirdikleri müzik çizgilerindeki istikrar ve başarıları dolayısıyla" "Müzik" alanındaki ödüle layık görülen , ve 'dan oluşan MFÖ grubuna ödülünü verdi. Grup üyelerinden Mazhar Alanson'un ödül töreni sırasındaki konuşması ise bazılarına adeta "dert" oldu. Alanson'un "Bunca yıldır çok ödül aldık. Maalesef taşınmalardan dolayı saklayamadım. Ama bu ödülü ömrümün sonuna kadar saklayacağım" sözleri sonrası sosyal medyada adeta linç kampanyası başlatıldı. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Günaydın yazarı , "Mazhar Alanson, sırf Başkan Erdoğan'ın elinden ödül aldı diye linç edildi. Ama konserine giden 'li belediye başkanını ayakta karşılayan "Gün gibi doğdunuz 'a efendim" diyerek sahne önünde eğilen, ona mega yalakalık yapan 'a, CHP'li belediye başkanını Atatürk'e benzeten 'a çıt yok! Niye? Çünkü bu ülkede CHP yandaşlarına alkış var, Başkan Erdoğan'ı sevenlere ise linç! Yesinler sizin demokrasi anlayışınızı... Linçten sabıkalı şakşakçılar sizi!" ifadelerini kullandı.

Günaydın yazarı Ömer Karahan, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanlığı ödülü alan MFÖ'ye başlatılan kara propaganda ile ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Karahan'ın yazısının o kısmı:

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