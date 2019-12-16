Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.12.2019 15:13
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 15:27

'nde flaş gelişme! Öğretmenler iş bıraktıklarını okul yönetimine bildirdi

’nde çalışan bazı öğretmenler, maaşlarının ödenmemesini gerekçe göstererek iş bıraktıklarını okul yönetimine bildirdi. Öğretmenler, ekonomik olarak büyük sorunlar yaşadıklarını, aylardır ücretlerinin ödenmemesine yönelik yönetimden doyurucu bir açıklama alamadıklarını ve bu şartlarda eğitim veremeyeceklerini söyledi.

Doğa Koleji'nde flaş gelişme!

Kurumun Ataşehir'deki yönetim binasına gelen öğretmenler, " Öğretmenleri Hakkını Alacak" yazılı afiş ve "İş Kanunun 34. maddesine dayanarak iş bırakıyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Burada açıklamalarda bulunan öğretmenler, ekonomik olarak büyük sorunlar yaşadıklarını, aylardır ücretlerinin ödenmemesine yönelik yönetimden doyurucu bir açıklama alamadıklarını ve bu şartlarda eğitim veremeyeceklerini söyledi.

Velilerin de destek verdiği açıklamanın ardından grup adına bir öğretmen, iş bırakma bildirimlerini yönetime sundu. Bildirim yazısında, isim ve imzası bulunan işçilerin, fazlaya ilişkin tüm haklarının saklı kalmak kaydıyla, ücretleri ödeninceye kadar bugünden itibaren İş Kanunu'nun 34. maddesi gereğince haklarını kullanacağı ve tüm mağduriyetler için ayrıca yasal yollara başvuracağı bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriDoğa Koleji'nde flaş gelişme! Öğretmenler iş bıraktıklarını okul yönetimine bildirdi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri