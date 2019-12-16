Öğretmen maaşları ödenmediği için eğitimin aksadığı Doğa Koleji'nin yeni sahibinin Cumartesi yerine Pazartesi açıklanacağının duyurulması, velilerin tepkisine yol açtı. Kurumun İstanbul Ataşehir'deki yönetim binası önünde toplanan bir grup veli, açıklamanın ertelenmesini alkış ve sloganlarla protesto etti.
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