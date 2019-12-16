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'nde beklenen açıklama ertelendi

Öğretmen maaşları ödenmediği için eğitimin aksadığı 'nin yeni sahibinin Cumartesi yerine Pazartesi açıklanacağının duyurulması, velilerin tepkisine yol açtı. ’de toplanan ve “Öğretmenlerimizin maaşlarını verin” pankartları taşıyan veliler, kurumun kendilerini oyaladığını ileri sürdü.

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