Akdeniz'de deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 14.46'da yerin 8.5 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre illerden hissedildi. Depremi en çok hisseden bölge İzmir olarak açıklandı.

SON DEPREMLER (16 ARALIK 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------

2019.12.16 14:46:23 35.3135 26.8940 8.5 -.- 3.5 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2019.12.16 13:00:13 38.2105 41.0028 8.4 -.- 1.9 -.- BOYUNLU-SILVAN (DIYARBAKIR)

2019.12.16 12:16:39 38.0678 26.9563 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.12.16 12:15:42 37.2767 27.8705 10.7 -.- 1.6 -.- KALINAGIL-MILAS (MUGLA)

2019.12.16 11:50:11 39.0227 32.7580 4.8 -.- 2.0 -.- YESILYURT-KULU (KONYA)

2019.12.16 09:20:42 37.3223 28.2405 0.0 -.- 2.1 -.- ALASAR-YATAGAN (MUGLA)

2019.12.16 08:32:40 39.4613 27.9290 10.9 -.- 2.0 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)

2019.12.16 08:11:21 39.4208 25.7272 2.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2019.12.16 07:45:37 39.4285 25.6857 8.0 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI

2019.12.16 07:12:16 39.1577 28.3070 7.6 -.- 1.7 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR)

2019.12.16 06:45:26 39.4357 27.9298 5.3 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)

2019.12.16 06:40:37 39.4282 25.6743 12.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2019.12.16 06:17:10 39.4317 25.7312 5.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2019.12.16 06:00:25 39.4302 25.6600 7.5 -.- 3.6 3.5 EGE DENIZI

2019.12.16 05:53:49 39.4218 25.7440 8.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI

2019.12.16 04:09:30 39.5053 25.9743 5.7 -.- 1.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2019.12.16 03:10:03 38.1182 41.5893 5.0 -.- 2.6 -.- TASLIK-KOZLUK (BATMAN)

2019.12.16 02:43:56 37.8955 29.6067 6.0 -.- 1.5 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)

2019.12.16 02:17:35 38.0358 27.0118 4.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2019.12.16 02:11:28 38.1417 41.5822 7.9 -.- 2.2 -.- UZUNYAZI-KOZLUK (BATMAN)

2019.12.16 01:51:54 38.7273 42.9875 5.4 -.- 1.7 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)

2019.12.16 01:12:46 40.4052 27.1478 6.9 -.- 1.7 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE)

2019.12.16 01:11:26 37.8263 29.6400 5.8 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI)