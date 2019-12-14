Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, Erdoğan'dan ödül alınca hedefe girdi. Sosyal medyada bir gecede adeta linç edildi. Müstahdem iken okuyup müdire olan başörtülü Zübeyde Mutlu da ağır hakaretler işitti. Fakat millet, tahriklere prim vermedi.
Zübeyde Mutlu, Konya Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) müdiresi oldu.
Zübeyde Mutlu, Konya Aile Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM) müdiresi oldu.
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