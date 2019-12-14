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trolleri sınırını aştı! ’u ve başörtülü müdireyi linç etmeye kalktılar...

trolleri sınırı aştı. Başkan Erdoğan’dan ödül alan ’u da başörtülü müdireyi de linç etmeye kalktı. Fakat millet, tahriklere prim vermedi.

Bi'linç'li tahrik
Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson, Erdoğan'dan ödül alınca hedefe girdi. da bir gecede adeta linç edildi. Müstahdem iken okuyup müdire olan başörtülü da ağır hakaretler işitti. Fakat millet, tahriklere prim vermedi.



Zübeyde Mutlu, Aile Sanat ve (ASEM) müdiresi oldu.

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