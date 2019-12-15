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  • 15.12.2019 10:25
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 10:25

yalanıyla yüz binlerce liralık vurgun! Vatandaşı böyle dolandırmışlar

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak "Hesaplarınızdan 'ye para aktarılıyor" yalanıyla vatandaşları dolandıran 5 kişi, Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı larla yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ yalanıyla dolandırıcılığa 5 gözaltı

Telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı tespit edilen 5 şüpheli, Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara'da yapılan larla yakalandı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonda, "Sizin banka hesaplarınızdan FETÖ terör örgütüne para aktarılıyor. Örgüt mensuplarını yakalamak için operasyon yapacağız. Bize yardım edin, hesabınızda bulunan paraları çekin. Seri numaralarını kontrol etmek için gönderdiğimiz polise verin. Parolamız 'vatan-bayrak." diyerek vatandaşları dolandıran kişileri tespit etti.

Şüphelilerin izini süren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa, İstanbul ve Ankara'da düzenlediği operasyonlarda uçak ve otel bilgilerini izlediği 5 şüphelinin, uçakla Ankara'ya gelerek sahte kimlikle otele giriş yaptığının anlaşılması üzerine düğmeye bastı.

Düzenlenen "Check-in Operasyonu" ile gözaltına alınan zanlılar, 5 ayrı olaydan ifadeleri alınarak nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Zanlıların ikisinin suçlarını itiraf ettiği öğrenildi.

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