16 Aralık Meclis gündemi ve EYT, Af, Nafaka, Taşeron işçi, KYK borçları ve 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri oldukça merak ediliyor.Peki, 3600 ek gösterge, genel af yasası ne zaman çıkacak? İşte 16 Aralık EYT, Af, Nafaka, Taşeron işçi, KYK borçları ve 3600 ek gösterge son durum haberimizde. Aralık ayının üçüncü haftasında TBMM Genel Kurulu'nda konuşulması ve dile getirilmesi beklenen konular arasında EYT, KYK Borçları, Genel Af ve Nafaka düzenlemeleri bulunuyor. Bu konularda hükümetin ve muhalefet partilerinin görüşlerini dile getirmesi ve vatandaşların beklentilerini ele almaları bekleniyor.

16 ARALIK MECLİS GÜNDEMİ

Basın Toplantısı 10:30

Sn. Serpil KEMALBAY PEKGÖZEGÜ - HDP İZMİ...

Basın Toplantısı 11:00

Sn. Seyit TORUN - CHP ORDU Milletvekili

Komisyon Toplantısı 11:00

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU

Basın Toplantısı 13:30

Sn. Haydar AKAR - CHP KOCAELİ Milletveki...

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