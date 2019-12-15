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  • Son Güncelleme: 15.12.2019 10:19

Af haberleri son bilgi geldi 2019

Af yasası son dakika haberleri ve son durum oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda son gelişmeleri ne oldu? Sorusu gündemin il sırasında yer alıyor. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. İkinci yargı paketinin bu ay Meclis'e geleceği konuşuluyor. İşte, af yasası ceza indirimi bugün gelen son haberler. kaynakları Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde ile ilgili bir değişiklik yer almadığına dikkat çekiyor.

Af haberleri son bilgi geldi af çıkacak mı 2019

Af yasasında son durum ne araştırmaları her gün binlerce vatandaş tarafından yapılıyor. MHP "altı suça asla indirim yapılmayacak" talimatını geri çekmesinin ardından af yasasında son haberler merak konusu oldu. İkinci yargı paketinde yer alacak af yasasının ne zaman çıkacağı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, İkinci yargı paketinde son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak? İşte af yasası hakkında son haberler... MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu.

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