Af yasasında son durum ne araştırmaları her gün binlerce vatandaş tarafından yapılıyor. MHP "altı suça asla indirim yapılmayacak" talimatını geri çekmesinin ardından af yasasında son haberler merak konusu oldu. İkinci yargı paketinde yer alacak af yasasının ne zaman çıkacağı en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, İkinci yargı paketinde son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak? İşte af yasası hakkında son haberler... MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu.

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