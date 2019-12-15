TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak konu başlıkları 2019 yılı Aralık ayı ve 2020 yılı Ocak dönemi itibariyle sıklaştı. Yoğun mesai harcayan meclis düzenlemelere son halini vermeyi ve görüşülmesi planlanan konu başlıkları hakkında da çalışmalarına devam ediyor. Af, nafaka, EYT, taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve KYK borçları ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Bu bağlamda AK Parti, infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani 2020 Ocak ayında meclis gündemine getirecek. Peki, 3600 ek gösterge, genel af yasası, nafaka EYT, KYK borçları ve kıdem tazminatı çıkacak mı?

16 ARALIK MECLİS GÜNDEMİ

Basın Toplantısı 10:30

Sn. Serpil KEMALBAY PEKGÖZEGÜ - HDP İZMİ...

Basın Toplantısı 11:00

Sn. Seyit TORUN - CHP ORDU Milletvekili

Komisyon Toplantısı 11:00

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU

Basın Toplantısı 13:30

Sn. Haydar AKAR - CHP KOCAELİ Milletveki...

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