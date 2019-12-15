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  • Son Güncelleme: 16.12.2019 09:28

gündemi! , Nafaka EYT, ları, , ve ne oldu?

gündemi ve EYT, Af, Nafaka, işçi, ları ve gelişmeleri oldukça merak ediliyor.Peki, 3600 ek gösterge, yasası ne zaman çıkacak? İşte 16 Aralık EYT, Af, Nafaka, Taşeron işçi, ve 3600 ek gösterge son durum haberimizde. Aralık ayının üçüncü haftasında TBMM Genel Kurulu'nda konuşulması ve dile getirilmesi beklenen konular arasında EYT, KYK Borçları, Genel Af ve Nafaka düzenlemeleri bulunuyor. Bu konularda hükümetin ve muhalefet partilerinin görüşlerini dile getirmesi ve vatandaşların beklentilerini ele almaları bekleniyor.

EYT, KYK Borçları, Genel Af ve Nafaka çıktı mı?

TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak konu başlıkları 2019 yılı Aralık ayı ve 2020 yılı Ocak dönemi itibariyle sıklaştı. Yoğun mesai harcayan meclis düzenlemelere son halini vermeyi ve görüşülmesi planlanan konu başlıkları hakkında da çalışmalarına devam ediyor. Af, nafaka, EYT, taşeron işçi, 3600 ek gösterge ve KYK borçları ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Bu bağlamda AK Parti, infaz indirimini içeren düzenlemeyi yeni yılda yani 2020 Ocak ayında meclis gündemine getirecek. Peki, 3600 ek gösterge, genel af yasası, nafaka EYT, KYK borçları ve kıdem tazminatı çıkacak mı?

16 ARALIK MECLİS GÜNDEMİ

Basın Toplantısı 10:30

Sn. Serpil KEMALBAY PEKGÖZEGÜ - HDP İZMİ...

Basın Toplantısı 11:00

Sn. Seyit TORUN - CHP ORDU Milletvekili

Komisyon Toplantısı 11:00

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU

Basın Toplantısı 13:30

Sn. Haydar AKAR - CHP KOCAELİ Milletveki...

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HaberlerGüncel Haberleri16 Aralık Meclis gündemi! Genel Af, Nafaka EYT, KYK Borçları, 3600 ek gösterge, Taşeron ve kıdem tazminatı ne oldu?
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