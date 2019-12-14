MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın "Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış; kendilerinde "gelecek" vehmeden bir takım yalancı pehlivanlar "yapraktan kispetler" giyinmeye başlamıştır. Pensilvanya'dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen Cumhur İttifakı fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır.







Geçmişte sayısız örneği görülmüştür, millet ana gövdeden kopan dalları odun niyetine sobaya doldurmuş, serseri rüzgârların savurduğu yaprakları da faraşa doldurup çöpe atmıştır. Atalarından miras kalan kültür ve medeniyet birikiminin ufkunda, ülkesinin güneş gibi yükselişine ve geleceğine göz dikenleri, Türkiye'nin büyük yürüyüşünü durdurmak isteyenleri, bizzat millet etkisiz hâle getirecektir." dedi.