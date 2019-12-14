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  • Son Güncelleme: 14.12.2019 14:15

'den 'Gelecek Partisi'yle ilgili çok sert açıklama: Pensilvanya’dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar...

Genel Başkan Yardımcısı : Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış; kendilerinde “gelecek” vehmeden bir takım yalancı pehlivanlar “yapraktan kispetler” giyinmeye başlamıştır. Pensilvanya’dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır.

Gelecek Partisi'yle ilgili çok sert açıklama

Genel Başkan Yardımcısı "Sahneye yeni partiler, yeni oluşumlar çıkmaya başlamış; kendilerinde "gelecek" vehmeden bir takım yalancı pehlivanlar "yapraktan kispetler" giyinmeye başlamıştır. Pensilvanya'dan esen rüzgârların kaldırdığı yapraklar, topraklarımızda esen fırtınasının önünde sürüklenip savrulacaktır.



Geçmişte sayısız örneği görülmüştür, millet ana gövdeden kopan dalları odun niyetine sobaya doldurmuş, serseri rüzgârların savurduğu yaprakları da faraşa doldurup çöpe atmıştır. Atalarından miras kalan kültür ve medeniyet birikiminin ufkunda, ülkesinin güneş gibi yükselişine ve geleceğine göz dikenleri, Türkiye'nin büyük yürüyüşünü durdurmak isteyenleri, bizzat millet etkisiz hâle getirecektir." dedi.

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