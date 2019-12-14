Geçenlerde de Adem Yavuz Aslan isimli firari FETÖ yöneticisi, yeni parti kuran Ahmet Davutoğlu 'nu şu sözlerle selamlıyordu:FETÖ'cü Aslan'ın tweeti kısa sürede troller tarafından internette yayıldı. Öyle ki, Davutoğlu'nun partisinindiye tanıtılan bir şahıs (yok Nihal Olçok değil) dün kameraların karşısında şunları söylüyordu:



"Sayın Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin." Bir gönüllü delinin nerdeyse 6 yıl önce kuyuya attığı yalanı artık ciddi, aklı başında kimse tartışmıyor. Düşünün, "karanlık odalar" bile satmaz diye bu diploma geyiğine girmiyorlar.

Ama ülkede kurulan bir "yeni partinin" gencine, vizyon misyon deyince aklına ilk olarak bu FETÖ geyiği geliyor.

"Her yere dokunuldu hani FETÖ'nün siyasi ayağı nerede" diye nafile ağlamaya devam mı?



YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN