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  • 14.12.2019 11:17
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 11:22

'nün siyasi ayağını arayanlar FETÖ geyiklerini ağzından düşürmüyor

Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü köşe yazısında Davutoğlu'nun partisinin "en genç kurucu üyesi" diye tanıtılan bir şahıs üzerinden yeniden alevlendirilmeye çalışılan diploma tartışmalarına ilişkin "Diploma propagandası 'nün bir operasyonuydu. İnandırıcı olması için, tartışmanın startını muhalefetteki müsait çevreler üzerinden vermişler, ilk onların kulağına fısıldamışlardı, o kadar." ifadelerini kullandı.

Şimdi bu ne ayak?
İşte Melih Altınok'un o ifadeleri:

Geçenlerde de Adem Yavuz Aslan isimli firari yöneticisi, kuran 'nu şu sözlerle selamlıyordu:

"En azından Davutoğlu'nun diploması var." FETÖ'cü Aslan'ın tweeti kısa sürede troller tarafından internette yayıldı. Öyle ki, Davutoğlu'nun partisinin "en genç kurucu üyesi" diye tanıtılan bir şahıs (yok Nihal Olçok değil) dün kameraların karşısında şunları söylüyordu:


"Sayın Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin." Bir gönüllü delinin nerdeyse 6 yıl önce kuyuya attığı yalanı artık ciddi, aklı başında kimse tartışmıyor. Düşünün, "karanlık odalar" bile satmaz diye bu diploma geyiğine girmiyorlar.

Ama ülkede kurulan bir "yeni partinin" gencine, vizyon misyon deyince aklına ilk olarak bu FETÖ geyiği geliyor.
"Her yere dokunuldu hani FETÖ'nün siyasi ayağı nerede" diye nafile ağlamaya devam mı?

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