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  • 14.12.2019 13:35
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 13:40

Ağzına doladığı geyiğiyle tepki çeken Davutoğlu'nun küçük prensi kıvırdı!

'nun partisinin en genç Kurucular Kurulu Üyesi olarak parlatılmaya çalışılan , parti tanıtım programında 'cülerin dilinden düşürmediği "diploma" geyiğini yapmasıyla tepki çekti. Günaçar tepkiler sonrası yine bir başka FETÖ taktiği olan inkar politikasına sarıldı.

Davutoğlu'nun küçük prensi kıvırdı!

Davutoğlu'nun ekibinde yer alan 22 yaşındaki , gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı 'a yönelik küstah ifadeler kullandı.

Günaçar, "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin. Bizim gençlerimize sahip çıkan ve dünyaca tanınan biri olduğu için bize liderlik yapabilecek birisi" dedi.


22 yaşındaki İsmail Günaçar'ın siyasete atıldığı ilk gün dile getirdiği bu sözler tepkilere neden oldu. Yeni kurduğu parti tarafından da uyarılan İsmail Günaçar, açıklama yaptı ve geri adım attı.

"BAĞLAMINDAN KOPARILDI..."
Twitter hesabından açıklama yapan Günaçar, "Büyük onur ve heyecan yaşadığım bir anda; bilime önem verme, akademik kariyer sahibi olma ve en önemlisi liyakat ve ehliyet anlamında kast ettiğim "diploma" kelimesi, benim Sn. Cumhurbaşkanına yönelik herhangi bir ifadem olmamasına rağmen bağlamından koparılarak linç başlatıldı" dedi.

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