LGBT tuzağıyla gündeme gelmişti... Aptamil hem anneleri, hem DSÖ’yü hem de UNİCEF’i aldatmış!

Bebek maması Aptamil'in internet sitesinde, anne ve babalara yönelikbaşlıklı, LGBT sağkınlığına çanak tutan bir yazı yayımlandı. Yazıda ebeveynlere çocuklarını cinsiyet kalıplarına sokmadan yetiştirmeleri öğütlenmesi büyük tepkilere neden oldu. Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği haber sonrası birçok gazete konuyu gündemine aldı. Böylece Aptamil'in skandalları gün yüzüne çıkmış oldu.Fransız Aptamil'in, 2010 yılında bebeğin sağlıklı gelişiminde büyük rol oynayan anne sütünden çocukları mahrum bırakmak için ülkemizde sinsi bir reklam kampanyası başlattığı ortaya çıktı.

YeniAkit'in haberine göre, Türkiye'deki annelere yönelik 2010 yılında "Her Gün En Az Yarım Litre" sloganıyla bir reklam çalışması yapan Aptamil'in, uydurma bilimsel istatistiklerle deseklediği reklamında "Bebeğiniz her gün en az 500 ml. süte ihtiyaç duyuyor. Eğer sütünüz yetmiyorsa bebeğinizin bağışıklık sistemini güçlendirmek için ona Aptamil verin" sözlerine yer verdiği kaydedildi. Türkiye'de televizyon, internet ve süper marketler aracılığıyla tanıtılan reklamda, bunun Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyesi olduğu iddia edildi. Aptamil ayrıca Birleşmiş Milletler kuruluşu UNICEF'in Türkiye şubesi, Sağlık Bakanlığı ve Türk Millî Pediatri Derneği'nin de bu kampanyayı desteklediğini duyurdu.





UZMANLAR TUZAĞA KARŞI ÇIKTILAR

Aptamil'in Türk annelerinin anne sütünü değersizleştirme skandalı 2013 yılında İngiliz Independent gazetesi tarafından ifşa edildi. Independent Newman ile Oliver Wright imzasıyla yayımlanan, Yeşilgazete.org'un tercüme ettiği haberde Aptamil'in maskesi düşürüldü. Uzmanlar Aptamil'in "500 ml" uydurmasına itiraz etti. Pediyatri Doktoru Gonca Yılmaz kampanyayı kınayarak, "Anne sütünün sağlığa faydaları saymakla bitmez. Anneler, yanlış tavsiyelere dayanarak mama kullanmaya zorlanmamalı" dedi.





Beslenmenin İlk Adımları Vakfı yöneticisi Doktor Helen Crawley, çocuğun ne kadar süte ihtiyaç duyduğuna dair tahminî sayılar, o çocuğun ancak bebek mamasıyla ya da sağılmış sütle beslenmek zorunda kaldığı durumlarda gerekli olduğunu belirtti.

DSÖ VE UNICEF SAHTERKARLIĞI İFŞA ETTİ

Bunun üzerine hem Dünya Sağlık Örgütü hem de UNICEF, kampanyayı desteklediklerini reddetti. Dünya Sağlık Örgütü, Danone'nin kendi logolarını kullanma izninin olmadığını ve yazılı bir belgeyle 14 gün içinde isimlerini kaldırmaları gerektiğini kendilerine ilettiklerini beyan etti. UNICEF'in Türkiye temsilcisi Doktor Ayman Abulaban da şirketi bu konuda yazılı olarak uyardıklarını söyleyerek, "UNICEF'in Türkiye şubesi bu kampanyaya destek olmadı. Kampanya malzemelerinizin üzerinden UNICEF adını kaldırmanızı rica ediyoruz" diye konuştu.