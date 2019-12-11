Komplo değil gerçek! LGBT sapkınlığının hedefinde şimdi de bebekler var

Özellikle belli siyasi partiler, medya kuruluşları ve STK'lar tarafından parlatılmak istenen LGBT sapkınlığının hedefinde şimdi de bebekler var. Özgürlük adı altında dini, milli, ahlaki değerleri hedef alan zihniyet, şimdi de LGBT zehrini "Bebeğinizi Cinsiyet Kalıplarına Sokmadan Yetiştirin" kampanyasıyla yayma peşinde! Türkiye'de bebek beslenme ürünleri satan bir şirket, "Bebeğinizi cinsiyet kalıplarına sokmadan yetiştirerek gerçek potansiyelini keşfetmesine ve çevresi ile uyumlu olabilmesine destek vermiş olursunuz. Çünkü erkek rolleri ve kız rolleri, çocukların hayatta izleyebilecekleri yolları sınırlandırır.

Bebeğinizin özgür bir zihinle yetişip kendi karakterini bulabilmesi için onu cinsiyet kalıplarının ötesinde yetiştirebilirsiniz. Çocuklarda cinsiyet kalıpları oluşmaması için izleyebileceğiniz birkaç yöntem bulunur." ifadeleriyle sapkınlığa destek oldu.