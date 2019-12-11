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Komplo değil gerçek! LGBT sapkınlığının hedefinde şimdi de bebekler var

Son günlerde özelikle medya tarafından parlatılan LGBT oluşumları, gelecek nesiller açısından büyük tehlike arz ediyor. Gerek dizilerle, gerek sosyal medya kampanyalarıyla, gerek siyasi partiler aracılığıyla yayılan bu zehir, gençlerimize "özgürlük" adı altında adeta enjekte ediliyor. Dünya çapında birçok sapkın kuruluş, bu tür oluşumları fonlayarak çok küçük çocuk yaştaki çocukları hedef alıyor. Birçoğumuz tehlikeyi uzakta sansa da çocuklarımızın izlediği çizgi filmlerde dahil LGBT zehri kendilerini tehdit ediyor. Son olarak bir bebek beslenme markası "Bebeğinizi Cinsiyet Kalıplarına Sokmadan Yetiştirin" sloganıyla sapkınlığa destek verdi.

11.12.2019 13:44 - Son Güncelleme: 11.12.2019 13:44
Komplo değil gerçek! LGBT sapkınlığında hedefte bebekler var

Özellikle belli siyasi partiler, medya kuruluşları ve STK'lar tarafından parlatılmak istenen LGBT sapkınlığının hedefinde şimdi de bebekler var. Özgürlük adı altında dini, milli, ahlaki değerleri hedef alan zihniyet, şimdi de LGBT zehrini "Bebeğinizi Cinsiyet Kalıplarına Sokmadan Yetiştirin" kampanyasıyla yayma peşinde! Türkiye'de bebek beslenme ürünleri satan bir şirket, "Bebeğinizi cinsiyet kalıplarına sokmadan yetiştirerek gerçek potansiyelini keşfetmesine ve çevresi ile uyumlu olabilmesine destek vermiş olursunuz. Çünkü erkek rolleri ve kız rolleri, çocukların hayatta izleyebilecekleri yolları sınırlandırır.

Bebeğinizin özgür bir zihinle yetişip kendi karakterini bulabilmesi için onu cinsiyet kalıplarının ötesinde yetiştirebilirsiniz. Çocuklarda cinsiyet kalıpları oluşmaması için izleyebileceğiniz birkaç yöntem bulunur." ifadeleriyle sapkınlığa destek oldu.

Komplo değil gerçek! LGBT sapkınlığında hedefte bebekler var

APTAMİL çatısı altında faaliyet gösteren şirket, söz konusu kampanyasında "Renkler konusunda size sunulanların ötesini isteyerek bebeğinizi cinsiyet kalıplarına sokmamanın ilk adımlarını atabilirsiniz. Bebeğinizin ilk alışverişini yaparken size en çok sorulan soruların başında, 'Bebeğiniz kız mı, erkek mi?' sorusu gelir. Bu sorunun cevabının sizi mavi ya da pembe renklerle dolu iki ayrı yöne çekmesine izin vermeyin. Bebeğiniz rengarenk bir zihinle dünyaya gelecek. Onu kız ya da erkek rengi gibi kalıplara sokmayın ve kendi ışıltısını kaybetmemesini sağlayın. Bebeğiniz bu kalıpların dışında büyüdüğü zaman herkesin kendine özgü bir rengi yani karakteri olduğunun bilincinde olacaktır." sözlerine yer verdi.

Komplo değil gerçek! LGBT sapkınlığında hedefte bebekler var

İŞTE LGBT GERÇEĞİ
Türkiye'de de gerek CHP ve HDP gibi siyasi partilerin, gerekse sözde özgürlükçü sivil toplum kuruluşlarının pazarlamaya çalıştığı LGBT zehri, çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor.

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Komplo değil gerçek! LGBT sapkınlığında hedefte bebekler var

Dünya çapında bir sapkınlık projesi olan LGBT, gerek dizi ve filmlerle, gerek siyasi kampanyalarla gerekse uluslararası medya kuruluşları eli ile pedofili, eşcinsellik ve çocuk istismarını normalleştiriyor ve masumlaştırıyor.

Komplo değil gerçek! LGBT sapkınlığında hedefte bebekler var

Çocukların alet edildiği bu çirkin projeye karşı çıkanlar yine medya ve sözde özgürlükçü sivil toplum kuruluşları tarafından "baskıcı" ve "gerici" olarak yaftalanıyor.

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