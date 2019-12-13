Ticaret Bakanlığına bağlı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Türkiye'deki havalimanlarından bu güne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu yakalamasına imza attı.
İstanbul Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 700 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.
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