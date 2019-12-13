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  • Son Güncelleme: 13.12.2019 11:42

Son dakika: 'nda 1,7 ton ele geçirildi

Son dakika... Gümrük Muhafaza ekiplerinin kargo terminalinde gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton 700 kilogram ağırlığında madde ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda 1,7 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Türkiye'deki havalimanlarından bu güne kadar gerçekleştirilen en büyük yakalamasına imza attı.

Havalimanı kargo terminalinde gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 700 kilogram ağırlığında ele geçirildi.

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