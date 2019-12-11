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  • Son Güncelleme: 12.12.2019 04:24

Son dakika: ile Libya arasında imzalanan mutabakatın yürürlük tarihi belli oldu

kararıyla " Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında 'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihi 8 Aralık 2019 olarak tespit edildi.

'Libya mutabakatı'nın yürürlük tarihi belli oldu

kararıyla ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlük tarihi 8 Aralık olarak belirlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla 'de yayımlanan kararda, 27 Kasım'da 'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında 'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince verildi.

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