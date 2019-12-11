15 Temmuz'da hain darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışan ve 251 vatandaşımızı şehit eden Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den aldıkları talimatla bir çok kişi ve kuruma kumpas davaları düzenleyerek tetikçiliğe soyunan FETÖ'nün en fanatik hakim ve savcıları ile ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

SHP-CHP'Lİ BAKANLAR DİKKAT ÇEKİYOR

FETÖ'nün önde gelen tetikçi savcılarından Zekeriya Öz, Mustafa Bilgili, Ferhat Sarıkaya gibi isimlerin 1991-95 yılları arasında görev yapan SHP-CHP'li bakanlar döneminde mesleğe alındığı tespit edildi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya'nın paylaştığı listede eski adalet bakanları Mehmet Seyfi Oktay, Mehmet Moğultay ve Hikmet Sami Türk'ün mesleğe aldığı hakim ve savcıların FETÖ'nün kritik isimlerinden olduğu dikkat çekti.

MESLEĞE ALDIKLARI 540 İSİM İHRAÇ EDİLDİ

Özkaya'nın paylaştığı bilgiye göre, İhraç edilen 3937 Hakim-savcıdan; M.Seyfi Oktay'ın mesleğe aldığı 1559'dan 192'si %13, Mehmet Moğultay'ın aldığı 963'den 142'si %15'i ve H.Sami Türk'ün aldığı 549'ün 206'sı yani %38i olmak üzere yani toplam 3071 hakim ve savcının 540'ı FETÖ'den ihraç edilmiştir.

İşte O Liste:

Eski Adalet Bakanı Mehmet Seyfi Oktay, 1991-1993 yıllarından Adalet Bakanı'ydı. 93-95 yılları arasında süren DYP-SHP ve DYP-CHP koalisyon hükümetinin de yine Adalet Bakanlığı'nı yaptı.



Mehmet Seyfi Oktay

Oktay'ın mesleğe aldığı dikkat çeken isimler:

Zekeriya Öz, Mustafa Bilgili, Muzaffer Bayram, Ferhat Sarıkaya, Nihat Taşkın, Metin Özçelik, Özcan Şişman.



Mehmet Moğultay

Eski Bakan Mehmet Moğultay, 1991-1995 yılları arasında 49. ve 50. DYP-SHP koalisyon hükümetlerinde ve sonrasında CHP ve SHP'nin, CHP adı altında birleşmesiyle DYP-CHP koalisyon hükümetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Moğultay'ın mesleğe aldığı dikkat çeken isimler;

Ahmet Berberoğlu, Mahmut Şen



Hikmet Sami Türk

Eski Bakan Hikmet Sami Türk, 1997'de DSP'den İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanı, 1999'da Milli Savunma Bakanı, 2000 yılında da Adalet Bakanı olarak görev yaptı.

Hikmet Sami Türk'ün mesleğe aldığı isimlerden ise İdris Berber dikkat çekiyor.

FETÖ'NÜN HAKİM VE SAVCILARIN KUMPAS GEÇMİŞİ



17-25 ARALIK, ERGENEKON VE BALYOZ KUMPASLARI

17-25 Aralık yargı kumpasından aktif rol alan FETÖ'nün firari militanlarından Zekeriya Öz Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarında da FETÖ'nün tetikçiliğini yaptı.



Zekeriya Öz

KOZMİK ODA KUMPASI

Kozmik Oda'yı aratan eski savcı Mustafa Bilgili'ye, FETÖ üyeliği, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi.



Mustafa Bilgili

UMUT KİTABEVİ VE "TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE YAPILAN İLK TERTİP"

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 Ekim 2005'te iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan Umut Kitabevi'nin bombalanması olayına ilişkin "Şemdinli iddianamesi"ni hazırlayan Ferhat Sarıkaya, "Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan ilk tertip" olarak kabul edilen iddianameyi hazırlayan isim olarak biliniyor. FETÖ/PDY davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Ferhat Sarıkaya

Eski HSYK üyesi Ahmet Berberoğlu'nun, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, 2011'deki 160 kişilik Yargıtay üyeliği seçiminde, "üyelerin en az 140'ının cemaatten olması" yönündeki talimatını diğer üyelere ilettiği tanık ifadelerine yansımıştı.



Ahmet Berberoğlu

Berberoğlu, FETÖ üyeliğinden 12 yıl 9 ay 27 gün hapis cezasına çarptırıldı.



Özcan Şişman

MİT TIRLARININ DURDURULMASI

MİT tırları kumpasında özel yetkili Adana Savcısı olan Özcan Şişman'a "devletin gizli kalması gereken belgelerini temin etme" suçunun teşebbüste kalması nedeniyle 5 yıl 3 ay, FETÖ üyeliğinden 12 yıl olmak üzere 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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