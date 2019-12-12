Başkan Erdoğan, Handke’yi Nobel’e layık gören jüriye sert çıktı: Vampir aydınlar grubu!

Ödül vampir aydınlar grubunun temsilcisine verilmiştir. Nobel artık bir örgüttür. Adil değil siyasidir.
Aziz Sancar ve Orhan Pamuk'a verilen ödül gibi değildir. Kimseyi aldatmayın.
ANNELERİN FENDİ TERÖRİSTLERİ YENDİ
Başkan Tayyip Erdoğan, Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası toplantısında konuştu:
BUNDAN sonraki seçimlerde kadınlarımızın daha yüksek oranlarla aday listelerinde ve belediye meclislerinde yer bulabilmesi için çalışacağız.
ESMA astsubayımızla ilgili komutanlarımızın ve İçişleri Bakanımızın şu tespitleri ilginçti: Bomba imha olaylarında bir kadın olarak onun kadar cesur, maharetli olan yok gibiydi.
AĞIZLARINI her açtıklarında insan haklarından bahsedenlerin terör örgütlerinin infaz ettiği çocukları görmezden geldiğini de unutmadık. Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin fendi eli kanlı teröristleri yenmiştir.
KADINA yönelik haksızlıkları, zorbalıkları ortadan kaldırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.
PUTIN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Rusya lideri Putin ile konuştu. Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
GÜÇLÜ AİLE KALE GİBİDİR
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'nın açılışında konuştu: Ailenin güçlü olduğu toplumlar, yıkıcı tehditlerden kolay kolay etkilenmez. Güçlü aileler, toplumumuzu kale gibi koruyacaktır. Annelik sadece bir çocuğu değil, bir toplumu da doğurmaktır.
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