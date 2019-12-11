İsveç'teki töreni Türkiye başta olmak üzere 15 ülke boykot etti. Sivil toplum kuruluşları, faşist yazardan ödülün geri alınmasını istedi.
2006 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk ise tek kelime etmedi. Bu küstahlığa destek verdiğini gösterdi. Millet isyan etti: Kimin kalemisin!
Peter Handke, Kraliyet ailesinin de katıldığı Stockholm'deki törenle tartışmalı ödülü aldı.
2015 NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ SAHİBİ AZİZ SANCAR: Srebrenitsa Şehitlerinin tabutlarının fotoğrafını ofisime astım.
NOBEL KENDİNİ BİTİRDİ
Başkan Erdoğan, ırkçı jüriyi bombaladı: Nobel kendini bitirmiştir. Bu utanç vericidir. Rezalettir.
Biz bu tür bir şeyi kabul edemeyiz. Ödülü bana verseler de almam.
2006 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk ise tek kelime etmedi. Bu küstahlığa destek verdiğini gösterdi. Millet isyan etti: Kimin kalemisin!
Peter Handke, Kraliyet ailesinin de katıldığı Stockholm'deki törenle tartışmalı ödülü aldı.
2015 NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ SAHİBİ AZİZ SANCAR: Srebrenitsa Şehitlerinin tabutlarının fotoğrafını ofisime astım.
NOBEL KENDİNİ BİTİRDİ
Başkan Erdoğan, ırkçı jüriyi bombaladı: Nobel kendini bitirmiştir. Bu utanç vericidir. Rezalettir.
Biz bu tür bir şeyi kabul edemeyiz. Ödülü bana verseler de almam.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.