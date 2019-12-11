CHP Muğla'da fıkra gibi bir olay yaşandı. Partinin Muğla İl Başkanlığı, üyesi olmayan ve son yerel seçimlerde CHP'li Osman Gürün'ü değil de bağımsız Büyükşehir Adayı Behçet Saatcı'yı destekleyen dizi ve sinema oyuncusu Yiğit Dören'den yazılı savunma istedi.

Yerel seçim sürecinde bağımsız aday Behçet Saatcı'yı desteklediği için CHP tarafından savunması istenen Yiğit Dören, "Partilerinden bile haberleri yok" dedi.





'ÜYELİKLE BAĞDAŞMIYOR'

CHP İl Disiplin Kurulu Başkanı Nihal Anlı Coşkun imzalı yazıda, Dören'in yerel seçim öncesi CHP'li Osman Gürün'ü değil, Bağımsız Aday Behçet Saatcı'yı desteklediği belirtilerek, "Yerel seçim sürecinde sosyal medya hesabınızda Bağımsız Büyükşehir Adayı Behçet Saatcı'nın seçim afişleri ile mitinglerini paylaştığınız ve destekleyici propaganda yaptığınız, bu şekilde üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunduğunuz, parti adaylarına karşı ya da başka parti adaylarından yana açık veya gizli çalıştığınız, partinin temel ilkelerine aykırı çalışmalara ve eylemlere katkıda bulunduğunuz iddia edilerek,parti tüzüğümüzü ihlal ettiğiniz iddiasıyla hakkınızda 'Kesin çıkarma cezası' verilmesi istemiyle tedbirli olarak disiplin soruşturması başlatılmıştır" denildi. Yazıya ayrıca Dören'in sosyal medyadan Saatcı ile ilgili paylaşımlarının ekran görüntüleri de eklendi.

'BİRAZ HALKI DİNLEYİN'

Yazı eline geçtiğinde şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyen Dören, "Bir çok dizi ve filmde rol aldım, böyle komedi görmedim. Daha partiye üye olup olmadığımı bilmiyorlar, benden savunma istiyorlar" dedi. Dören, CHP İl Başkanlığı'na mektup gönderdiğini belirterek, "Parti üyesiymişim de yanlış yapmışım gibi bir durumu kabul etmiyorum" dedi ve şöyle devam etti: "Sizlere tavsiyem, Cumhuriyet Halk Partisi'nin isminin arkasına sığınarak, nasıl olsa ceketimizi koysak kazanırız anlayışından vazgeçin. Halkı dinleyin, yanlışlarınızdan vazgeçin. Benim parti ile sorunum yok. Saatcı'ya oy veren onbinlerce seçmenin de sorunu yok. Parti ile sorunumuz olsaydı, Menteşe Belediye Başkanlığı'nda CHP'li Bahattin Gümüş'e ve Belediye Meclis Üyesi listesine oy vermezdik."

Dören, herhangi bir siyasi partiye üyeliğinin bulunmadığını da belgeledi.



'ASIL SİZ BANA SAVUNMA YAPIN'

CHP İl Teşkilatını'nın disiplin savunması istediği kişilerin parti üyesi olup olmadığını bile bilmediğini vurgulayan Dören, "Disiplin soruşturması istediğiniz kişinin çok önceden partiden istifa ettiğinden bile bihabersiniz. Sorumluluk sahibi olmayan ve araştırmayan bir ekibe sahipsiniz. Bir Cumhuriyet Halk Partili olanlar var. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi'nde olanlar var. Şuna inanın ki, sizden daha çok Kemalist ve Cumhuriyet Halk Partiliyim. Asıl siz bana savunma yapmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.