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  • Son Güncelleme: 25.04.2019 14:17

Son dakika: Kozmik Oda davasında eski savcı ve hakime FETÖ'den hapis cezası

Kozmik Oda'yı aratan eski savcı Mustafa Bilgili'ye, FETÖ üyeliği, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Kozmik Oda davasında cezalar belli oldu!
Kozmik Oda'yı aratan eski savcı Mustafa Bilgili'ye, FETÖ üyeliği, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "Kozmik Oda'da Kumpas" davasında eski hakim Halil İbrahim Kütük'e, "FETÖ üyeliği" ve "devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından toplam 12 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

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