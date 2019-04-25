Kozmik Oda'yı aratan eski savcı Mustafa Bilgili'ye, FETÖ üyeliği, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "Kozmik Oda'da Kumpas" davasında eski hakim Halil İbrahim Kütük'e, "FETÖ üyeliği" ve "devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme" suçlarından toplam 12 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
Son dakika: Kozmik Oda davasında eski savcı ve hakime FETÖ'den hapis cezası
Kozmik Oda'yı aratan eski savcı Mustafa Bilgili'ye, FETÖ üyeliği, devlet güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
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