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, İngilizce konuşması istenince kürsüden indi

'ın 'da düzenlediği "'i Anlamak Çin ile İş Yapmak" başlıklı konferansa da katıldı. Wulff, İngilizce konuşması istenince kürsüden indi.

Çeviri krizi
TÜSİAD'ın 'da düzenlediği "'i Anlamak Çin ile İş Yapmak" başlıklı konferansa Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı. Almanca konuşmasına başlayan Wulff'un yanına gelen görevli kadın, Almanca çeviri imkanı olmadığını belirtti, İngilizce konuşmasını istedi. Wulff, "Umarım gelecek yıl konuşmamı Almanca-Türkçe çevirmenle yapabilirim. Üzgünüm ama bu konuşmayı şu anda İngilizce yapmam mümkün değil. Bundan sonraki oturumun bensiz yapılmasını öneriyorum" diyerek kürsüden indi.


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