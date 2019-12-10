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  • Son Güncelleme: 10.12.2019 12:15

'ın konferansında çeviri krizi! eski Cumhurbaşkanı kürsüden indi

'ın konferansına davet edilen eski Cumhurbaşkanı , çevirmen olmadığı i Almanca yerine İngilizce konuşması istenince kürsüden indi.

TÜSİAD'ın İstanbul'da düzenlediği "Çin'i Anlamak, Çin ile İş Yapmak" başlıklı konferansa Almanya eski Cumhurbaşkanı Christian Wulff da katıldı. Wulff konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı.

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