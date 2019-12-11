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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 11:28

Küçük Mert'in sır ölümüne Başsavcılık'tan açıklama!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi 7 yaşındaki ’ın sınıfta ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Küçük Mert'in sır ölümüne Başsavcılık'tan açıklama!

Başsavcılık, "'ın (ilk bilgilere göre) sabah 8.30'da okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki oyuncak sıvı çikolatayı yediği sırada nefes alamayarak fenalaşması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen saat 9.10'da vefat ettiği, ölü muayene işleminin yapıldığı ve kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla adli tıp kurumuna sevk edildiği, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasını yaptı.

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