31 Aralık okullar tatil mi sorusunun cevabı MEB tarafından yanıtlandı. Yılbaşı tatili sabırsızlıkla beklenirken yılın ilk gününün Çarşambaya denk gelmesi sebebiyle 31 Aralık Salı, ve 1 Ocak Çarşamba tatili hem öğrenciler hem de veliler tarafından araştırılıyor. Peki, 31 Aralık 2019 Salı günü okullar tatil olacak mı? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşı, herhangi bir takvime göre içinde bulunulan yılın bitimi ve yeni yılın başlangıcıdır. Dünyada en yaygın kullanılan takvim olan Miladi (Gregoryen) takvimini kullanan ülkelerde 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi veya yılbaşı akşamı olarak adlandırılır.

YILBAŞI KAÇ GÜN TATİL?

Yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatil günü. Öncesinde de ne yarım gün ne de tam gün resmi tatil yok. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem çalışanlar hem de öğrenciler 1 gün tatil yapacak.

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