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  • Son Güncelleme: 10.12.2019 17:00

ve 1 Ocak ? ? e denk geliyor?

ve 1 Ocak ? Sorusu şimdiden öğrenciler ve veliler tarafından sorulmaya başlandı. Yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyen veli ve öğrenciler tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. Yılbaşının yaklaşmasının ardından 31 Aralık tüm gün mü? ? tatil olacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Yılbaşı tatili ne zaman 2020 yılında 1 Ocak hangi güne denk geliyor araştırması başladı. Özellikle öğrenci ve çalışan kesimin merakla beklediği yılbaşı tatili 2020 yılında Çarşamba gününe denk geliyor.

31 Aralık ve 1 Ocak okullar tatil mi? Yarım gün mü?

31 Aralık okullar tatil mi? Yılbaşının yaklaşmasının ardından 31 Aralık tüm gün mü? Yarım gün mü? tatil olacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyen veli ve öğrenciler Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. İşte 31 Aralık okullar tatil mi? Yarım gün mü? Hangi gün? Merak edilen detaylar haberimizde... 1 Ocak: Dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan miladi takvime göre yılın ilk günü. Hicrî takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1'inde gerçekleşir.

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