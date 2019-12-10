31 Aralık okullar tatil mi? Yılbaşının yaklaşmasının ardından 31 Aralık tüm gün mü? Yarım gün mü? tatil olacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Yılbaşı tatilini değerlendirmek isteyen veli ve öğrenciler Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor. İşte 31 Aralık okullar tatil mi? Yarım gün mü? Hangi gün? Merak edilen detaylar haberimizde... 1 Ocak: Dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan miladi takvime göre yılın ilk günü. Hicrî takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1'inde gerçekleşir.

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