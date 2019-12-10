Yeniyıla az bir zaman kala evini süslemek ve yeniyıla kutlamalarla girmek isteyen vatandaşlar yılbaşı sembolü olan çam ağaçlarının ne kadar olduğunu merak edip araştırmalar yapmaya devam ediyor. İşte, Yılbaşı çam ağacı fiyatları 2020! 150,180 yılbaşı ağaçları ne kadar? Detaylar haberimizde... 1 Ocak: Dünyadaki çoğu ülke tarafından kullanılan miladi takvime göre yılın ilk günü. Hicrî takvimde yılbaşı Muharrem ayının 1'inde gerçekleşir. Hicri Takvim bir kamerî takvimi olduğundan 354 güne denk gelir, dolayısıyla miladi takvime göre yılbaşı her yıl 11 gün önce gerçekleşir. Böylece 2008 yılında Miladi yıl boyunca Hicri takvimde iki adet yılbaşı gerçekleşmiştir.

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