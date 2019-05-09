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  • Son Güncelleme: 09.05.2019 21:11

'nden açıklaması

’nun danışman olarak atadığı ’un işine son verildiğiyle ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. İşte o açıklama...

İBB'den Murat Ongun açıklaması

'nun danışman olarak atadığı 'un işine son verildiğiyle ilgili çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Yüksek 'nun 31 Mart seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası algı operasyonları hız kazandı. Seçimlerdeki usulsüzlükleri görmezden gelen ve hukuku yok sayan odaklar kara propagandalarına bir yenisini daha ekliyor.

Son olarak İl Seçim Kurulu'nun tepki çeken kararıyla mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu başkanlık koltuğuna oturduğunda Murar Ongun'u danışmanı olarak atamıştı. 'nın kararıyla da mazbatası alınan İmamoğlu'nun başkanlık koltuğundan inmesiyle de Murat Ongun danışmanlık görevinden alındı. medyası ise Murat Ongun'un görevden alınmasını çarpıtma yarışına girdi. CHP medyasında çıkan haberler üzerine açıklamada bulundu.

İBB'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı emrinde 24.04.2019 tarihinde "Danışman" olarak sözleşme imzalanan Murat Ongun'un işine son verildiğine ilişkin haber ve yorumlar yer almıştır.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 20. Maddesinde "Danışmanların görev süreleri sözleşme süresi ile sınırlıdır. Ancak bu süre belediye başkanının görev süresini aşamaz" hükmüne amirdir. Önceki dönem belediye başkanlarında olduğu gibi belediye başkanının görevinin sona ermesine bağlı olarak Murat Ongun'un sözleşmesi de hukuken sona ermiş ve bütün özlük hakları ödenmiştir.

Söz konusu haber ve yorumlardaki işten kovma iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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