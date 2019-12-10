Yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'da buluşacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin, öncesinde telefon diplomasiyle temaslarda bulunacak.
Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin yakın zamanda telefonda Libya'yı konuşacağını söyledi.
Türkiye ile Doğu Akdeniz mutabakatı imzalayan Libya'daki hükümet, Rusya'nın desteklediği General Hafter'in saldırısı altında.
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