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  • Son Güncelleme: 10.12.2019 16:32

Kremlin duyurdu: Başkan Erdoğan ve Putin, konusunu görüşecek

Son dakika... Kremlin'den yapılan açıklamada, Devlet Başkanı ile Başkan Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde konusunda bir görüşme yapacağı bildirildi.

Erdoğan ve Putin Libya'yı görüşecek

Yeni yılın ilk günlerinde İstanbul'da buluşacak olan Başkan ve lideri , öncesinde telefon diplomasiyle temaslarda bulunacak.

Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin yakın zamanda telefonda 'yı konuşacağını söyledi.

Türkiye ile Doğu Akdeniz mutabakatı imzalayan Libya'daki hükümet, Rusya'nın desteklediği General Hafter'in saldırısı altında.

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