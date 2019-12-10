Mamak'ta sular ne zaman gelecek? Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından tarafından Ankara geneli kesintileri ve çalışmaları için duyuru yayımlandı. Yapılan açıklamada, Ankara'nın Mamak ilçesinde yapılan çalışma takvimi duyuruldu. Peki, Ankara Mamak'ta sular ne zaman gelecek? İşte Mamak su kesintisi arıza programı...

MAMAK'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Mamak'ta 9 Aralık saat 02.00'de başlayan su kesintisi 10 Aralık 2019 Salı günü saat 13.00'de düzelecek.

Mamak ilçesi Harman mahallesi Mamak caddesi içindeki çalışma bitmiş olup hatların dolması ile su evlere ulaşacak.

Etkilenen Yerler: Diriliş, Gülveren, Harman mahallesi nin alt kotları, Hüseyin gazi mahallesi alt kotları, Bahceleriçi, Bahçelerüstü üst kotları, Misket mahallesi nin alt kotları, Dutluk, Boğaziçi alt kotları, Fahrikorutürk alt kotları, Üreğil, Akşemsettin mahallesi nin alt kotları, Büyük kayaş, Küçük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Kusunlar, Kıbrıs köyü, Eski Bayındır, Kızılcaköy alt kotları, Tepecik alt kotları, Şahapgürler.