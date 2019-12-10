MSB duyurusu heyecanla bekleniyordu. Şubat 2020 celp dönminde silahltına alınacak vatandaşlar, askerlik yerlerinin hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Merak edilen sorunun yanıt bulduğu duyuru yayımlandı. e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek askerlik yerlerinin hangi gün açıklanacağı son günlerde en çok aranılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, 2000/1 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2020 Şubat yedek subay, astsubay, er askerlik yerleri açıklandı mı? İşte cevaplar...

2020 ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (ASAL) tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim ve sınıflandırma sonuçları Milli Savunma Bakanlığınca 24 Ocak 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Şubat 2020 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 20 Aralık 2019 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti tercihini e-devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

Şubat 2020 celp duyurusu için bir sonraki sayfaya geçiniz...