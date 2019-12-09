



"Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen Teknofest'in 2020 yılında düzenleneceği şehir belli oldu.





"MİLLİ MÜCADELE'NİN GAZİ ŞEHRİ GAZİANTEP"

2 yıldır ziyaretçi rekorları kıran Teknofest, bu yıl 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep'te gerçekleştirilecek.





Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin festivali Teknofest, 2020'de Milli Mücadele'nin Gazi şehri Gaziantep'te düzenlenecek" ifadelerini kullandı.