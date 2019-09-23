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TEKNOFEST'te ziyaretçi rekoru kırıldı

’nda gerçekleşen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFEST bugün sona erdi. Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul Havacılık, ve Teknoloji Festivali, dün sona erdi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği festivali 1.5 milyon kişi ziyaret etti.

Rekorfest!
Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul Havacılık, ve Teknoloji Festivali, dün sona erdi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği festivali 1.5 milyon kişi ziyaret etti. Sabah saatlerinden itibaren 'nda kurulan festival alanına gitmeye başlayan katılımcıların etkinlik alanlarının önünde uzun kuyruklar oluşturması dikkat çekti. Festivale 'dan gelen Kaan Mert Boşnak, "Tek kelimeyle harika. gösteri yaptı, ataklar gösteri yapıyor şu an. Büyüleyici. " dedi.



T3 VAKFI Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin kapanışında konuşma yaptı. "Biz yıllarca kaportacılık yapmışız. Nuri Demirağlar, Vecihi Hürkuşlar gitmiş yerine kaportacılar gelmiş. Sadece tesisin ve markanın sahibini zenginleştiren bir model gelmiş" dedi.

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