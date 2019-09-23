TEKNOFEST'te ziyaretçi rekoru kırıldı

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, dün sona erdi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği festivali 1.5 milyon kişi ziyaret etti. Sabah saatlerinden itibaren Atatürk Havalimanı'nda kurulan festival alanına gitmeye başlayan katılımcıların etkinlik alanlarının önünde uzun kuyruklar oluşturması dikkat çekti. Festivale Bursa'dan gelen Kaan Mert Boşnak, "Tek kelimeyle harika. Solo Türk gösteri yaptı, ataklar gösteri yapıyor şu an. Büyüleyici. " dedi.
T3 VAKFI Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin kapanışında konuşma yaptı. "Biz yıllarca kaportacılık yapmışız. Nuri Demirağlar, Vecihi Hürkuşlar gitmiş yerine kaportacılar gelmiş. Sadece tesisin ve markanın sahibini zenginleştiren bir model gelmiş" dedi.
T3 VAKFI Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, festivalin kapanışında konuşma yaptı. "Biz yıllarca kaportacılık yapmışız. Nuri Demirağlar, Vecihi Hürkuşlar gitmiş yerine kaportacılar gelmiş. Sadece tesisin ve markanın sahibini zenginleştiren bir model gelmiş" dedi.
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