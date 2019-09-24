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  • 24.09.2019
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ve İtalyan akrobasi pilotu 'ya co-pilotluk yaptı

ve , önceki gün Teknofest’te İtalyan akrobasi pilotu ile uçağında co-pilotluk yaptı. Sarıoğlu, "G kuvvetine karşı dayanıklılık seviyem yüksek olduğu için limitleri zorladık" dedi.

Havalı deneyim

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde heyecanı yaşandı. 'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu ve güzel oyuncu Selin Şekerci, İtalyan akrobasi pilotu ile Red Bull Air Race uçağında co-pilotluk yaptı.


Sarıoğlu, "G kuvvetine karşı dayanıklılık seviyem yüksek olduğu için limitleri zorladık" dedi.

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