Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Afganistan'ın, Türkiye'ye ve NATO'ya ihtiyaç duyduğu sürece, biz oradaki mevcudiyetimizi ve desteğimizi sürdüreceğiz.' dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Afganistan'ın, Türkiye'ye ve NATO'ya ihtiyaç duyduğu sürece, biz oradaki mevcudiyetimizi ve desteğimizi sürdüreceğiz.' Ayrıntılar geliyor... Bakan Akar: NATO ittifakını hiçe saydığımız iddiası mantık dışı Trump Afganistan'da Trump'tan Afganistan'daki ABD askerlerine sürpriz 'Şükran Günü' ziyareti
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