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  • Son Güncelleme: 09.12.2019 18:38

Bakanlık açıkladı! 247 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre ’ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha ’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 teröristle birlikte 2019 yılında  247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olması sağlandığı bildirildi.

Bakanlık son rakamı açıkladı! 2019 yılında...

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre 'ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha 'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 teröristle birlikte 2019 yılında 247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olması sağlandığı bildirildi.

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