Bakanlık açıkladı! 247 terör örgütü mensubu ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 teröristle birlikte 2019 yılında 247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olması sağlandığı bildirildi.



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