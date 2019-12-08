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  • Son Güncelleme: 08.12.2019 09:12

Muhalefet hala le ilgili olan biteni anlamadı! İşte veto gerçeği!

Başkan ’ın ler ile ilgili yasa tasarısını veto etmesini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , muhalefetteki isimlerin klasik ezber yorumlarını köşesine taşıyarak bu isimlerin hala ne olup bittiğini anlamadıklarını söyledi. Müderrisoğlu, “Oysa bu karar... 'ye özgü hükümet sisteminin geleceğine dair teamüllerin oluşması bakımından dikkate değer boyutlar içeriyor” ifadelerini kullandı.

İşte veto gerçeği!

İşte Müderrisoğlu'nun yazısından ilgili bölüm:
Muhalefetteki unsurların peşin hükümlü yaklaşımlarına bakarsanız, ile Genel Başkanı arasında hiçbir fark yoktur ve olamaz da!
Acaba, hayatın gerçekleri de böyle mi söylüyor?
Cumhurbaşkanı'nın, lerin bacalarına filtre takılması zorunluluğunu erteleyen yasa hükmünü veto etmesini klasik ezberleriyle yorumlama kolaycılığına kapılanlar, hâlâ ne olup bittiğini anlayabilmiş değiller.
Oysa bu karar...
'ye özgü hükümet sisteminin geleceğine dair teamüllerin oluşması bakımından dikkate değer boyutlar içeriyor.

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