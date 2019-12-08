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  • Son Güncelleme: 08.12.2019 08:58

'ın açılış tarihi belli oldu! merkez olacak!

Geçtiğimiz hafta ve arasında hayata geçirilen ve Avrupa’ya doğalgaz sağlayacak TANAP Projesi tamamlanırken şimdi de gözler ’a çevrildi. Başka Erdoğan ve Putin'in açılışını yapacağı TürkAkım projesi 8 Ocak'ta hizmete girerken projeyle yıllık 31,5 milyar metreküp gaz taşınacak. Gazın yarısı ise Türkiye’de kullanılacak.

TürkAkım'ın açılış tarihi belli oldu! Türkiye merkez olacak!

ile Devlet Başkanı 'in açılışını yapması beklenen proje 8 Ocak'ta hizmete girecek.

AVRUPA PAZARINA YÖNELİK HAMLE
Rusya ile hayata geçirilen Projesi'nde 2018 yılında deniz bölümü tamamlanmıştı. O dönemde karadaki çalışmalar da başladı. Boru hattı Rusya'nın Anapa şehrinden başlayıp 'nin Kıyıköy beldesinde sona eriyor. Deniz kısmı uzunluğu yaklaşık 930 kilometre olan hat 32 inçlik iki hattan oluşuyor. Projede Türk Akım-1 doğrudan Türk iletim ağına bağlanacak. Türk Akım-2 ise tarafına doğru gidecek. Bu hat Avrupa pazarına dönük olarak planlanıyor.

YARISINI TÜRKİYE KULLANACAK
Projeyle yıllık 31,5 milyar metreküp gaz taşınacak. Gazın yarısı ise 'de kullanılacak.

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